SclikJump для владельцев сайтовSclikJump для рекламодателей

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Все рекламные кампании
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Название

    • SlickJump Articles
    • SlickJump Media
    • SlickJump Video
    • SlickJump One & Only
    • SlickJump Market
    • SlickJump Brand Lift
    Start date
    End date
    КлиентКампанияМодель оплатыПоказыПереходыСтоимость (без НДС)
    Рекламные кампании
    Новая рекламная кампания
    Новая
    Расчетные параметры кампании

    Настройки рекламной кампании 

    Если рекламодателя представляет Агентство, укажите его название
    Укажите название Рекламодателя, продукты или услуги которого будут рекламироваться
    Укажите название продвигаемого продукта
    Укажите название рекламной кампании
    Например, Продвижение продукта 1
    Пользовательский сегмент
    Период

     руб.

    • в день
    • в неделю
    • в месяц

    Настройки рекламной кампании SlickJump Data

    Укажите название Рекламодателя, продукты или услуги которого будут рекламироваться
    Укажите название продвигаемого продукта
    Укажите название рекламной кампании
    Период

     руб.

     дней
    0 — без ограничений по времени

    Рекламные объявления

    Количество рекламных объявлений не ограничено
    СтатусЗаголовок объявленияПереходыCTR

    Брендирование

    Настройте брендирование статей и рекламные объявления

    Блок

    Объявления на странице

    SlickJump Assemble

    Блок

    Объявления на странице

    Объявления в раскрывающемся блоке

    СтатусПереходыCTR

    Рекламные статьи

    СтатусID объявленияПереходыCTR

    Рекламные объявления

    СтатусПереходыCTR

    Статус

    Рекламные объявления

    СтатусПереходыCTR

    Видео

    СтатусЗаголовок объявленияПереходыCTR

    Объявления под видео

    Объявления в раскрывающемся блоке

    СтатусПереходыCTR

    0

    Перетаскивайте элементы в таблице для их сортировки
    Максимальное количество элементов - 10.

    СтатусНазваниеЦенаCTR

    Целевая аудитория

    SlickJump автоматически подбирает аудиторию для показа ваших объявлений
    Вы можете уточнить или отредактировать автоматически подобранные параметры аудитории
    Для приоритетного показа рекламы используйте теги, которыми объединены площадки, в зависимости от тематики их контента

    Для сбора данных об аудитории необходимо добавить идентификаторы нужных Вам рекламных платформ.

    СтатусРекламная платформа

    Ключевое словоCTRПоказыПереходы


     %


    • Любой видимый элемент
    • Рекламное объявление

    • Любой видимый элемент
    • Рекламное объявление




      Восстановить автоматические настройки

      Отслеживайте статистику по переходам и CTR
      Поздравляем! Ваша рекламная кампания готова к запуску.  
      ПериодУникальный охватПоказыПереходыCTR

        Детализация:  


          Start date
          End date
          Детализация:  

            Start date
            End date
            Детализация:  

            Настройки SlickJump для сайта

            Блоки SlickJump
            0

            Вы можете разместить несколько блоков в контенте одной страницы, увеличивая тем самым монетизацию сайта.

            Название блокаТипКод блока для размещения 
              Платежные данные

              Изменить
              Дата формированияПо текущему сайтуПо всем площадкам
                Платежные данные

                Изменить
                  Платежные данные

                  Изменить
                  Платежные данные

                  Изменить
                  Оформление заявок на вывод средств возможно только в период с 1-го по 10-е число каждого месяца. Приносим извинения за возможные неудобства и ждем вас в начале следующего месяца. Более подробную информацию можно получить в службе поддержки.

                  Прием заявок на вывод средств с 1-го по 10-е число каждого месяца

                  • Сумма платежа
                  • Формирование заявки




                  Лимиты на вывод средств: Минимальная сумма платежа - 2 000 руб.

                  Порядок подачи заявки на вывод средств и выплат:

                  1. Заявки на вывод средств подаются через личный кабинет SlickJump с 1-го по 10-е число текущего месяца.
                  2. Оплата по поданным согласно п.1 заявкам производится до 20-го числа текущего месяца.

                  Отдел платежей работает с 09:00 до 18:00 (мск), пн-пт. и обрабатывает письма, присланные только с вашей электронной почты, указанной при регистрации в личном кабинете SlickJump. Контактный email отдела платежей: payments@slickjump.com

                  Платежные данные

                  Изменить
                  Укажите платежные данные
                    Данные не проверены

                  После проверки платежных данных, Вы сможете изменить их только по письменному запросу на support@slickjump.com

                  Для юридических лиц, платежные данные указываются в соответствии с учредительными документами.

                  Отдел платежей работает с 09:00 до 18:00 (мск), пн-пт. и обрабатывает письма, присланные только с вашей электронной почты, указанной при регистрации в личном кабинете SlickJump. Контактый email отдела платежей: payments@slickjump.com

                  Учетная запись

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                  Перетаскивайте элементы в таблице для их сортировки
                  Максимальное количество элементов - 10.

                  СтатусНазваниеЦенаCTR
                  На указанной странице должен быть установлен код отслеживания SlickJump
                  Если вы хотите сверять статистику SlickJump с данными сторонней системы статистики, Вы можете ввести URL проверочного пикселя

                  Статья на сайте

                  Естественная (нативная) реклама (англ. native advertising) — способ, которым рекламодатель привлекает к себе внимание в контексте площадки и пользовательских интересов. В оригинале она воспринимается как часть просматриваемого сайта, учитывает особенности площадки, не идентифицируется как реклама и не вызывает у аудитории отторжения.

                  Иными словами, естественная реклама «вплетается» в основной поток контента и соответствует ему по формату и содержанию, в отличие от традиционных рекламных размещений, к которым велика вероятность «баннерной слепоты». Цель такой рекламы — создание более естественного и менее навязчивого рекламного обращения для увеличения числа кликов, продаж и др. целевых действий. По сути, она ненавязчиво «поджидает» пользователя там, где он сам ищет интересующий его контент и точно так же отвечает на его вопросы, как и не спонсируемые сообщения.

                  Один из видов естественной рекламы — спонсируемая брендом статья, по форме напоминающая редакционную (англ. Advertorial — от англ. advertising — реклама и англ. editorial — редакционная статья), с платным размещением посреди основного нерекламного контента. В результате она не должна идентифицироваться как рекламная, по форме сливаясь с другими материалами.

                  На указанной странице должен быть установлен код отслеживания SlickJump
                  Если вы хотите сверять статистику SlickJump с данными сторонней системы статистики, Вы можете ввести URL проверочного пикселя
                  На странице с рекламным объявлением воспроизведение видео начнется автоматически, когда 70% рекламного блока окажется в зоне видимости пользователя, а звук — при наведении курсора на видео блок.

                  Идентификатор товара можно найти на сайте uteka.ru
                  Пример: https://uteka.ru/product/name-1234567/

                  Вертикальный блок
                  Горизонтальный блок
                  Горизонтальный блок

                  Статья на сайте

                  Естественная (нативная) реклама (англ. native advertising) — способ, которым рекламодатель привлекает к себе внимание в контексте площадки и пользовательских интересов. В оригинале она воспринимается как часть просматриваемого сайта, учитывает особенности площадки, не идентифицируется как реклама и не вызывает у аудитории отторжения.

                  Иными словами, естественная реклама «вплетается» в основной поток контента и соответствует ему по формату и содержанию, в отличие от традиционных рекламных размещений, к которым велика вероятность «баннерной слепоты». Цель такой рекламы — создание более естественного и менее навязчивого рекламного обращения для увеличения числа кликов, продаж и др. целевых действий. По сути, она ненавязчиво «поджидает» пользователя там, где он сам ищет интересующий его контент и точно так же отвечает на его вопросы, как и не спонсируемые сообщения.

                  Один из видов естественной рекламы — спонсируемая брендом статья, по форме напоминающая редакционную (англ. Advertorial — от англ. advertising — реклама и англ. editorial — редакционная статья), с платным размещением посреди основного нерекламного контента. В результате она не должна идентифицироваться как рекламная, по форме сливаясь с другими материалами.

                  На указанной странице должен быть установлен код отслеживания SlickJump
                  Если вы хотите сверять статистику SlickJump с данными сторонней системы статистики, Вы можете ввести URL проверочного пикселя

                  Статья на сайте

                  Естественная (нативная) реклама (англ. native advertising) — способ, которым рекламодатель привлекает к себе внимание в контексте площадки и пользовательских интересов. В оригинале она воспринимается как часть просматриваемого сайта, учитывает особенности площадки, не идентифицируется как реклама и не вызывает у аудитории отторжения.

                  Иными словами, естественная реклама «вплетается» в основной поток контента и соответствует ему по формату и содержанию, в отличие от традиционных рекламных размещений, к которым велика вероятность «баннерной слепоты». Цель такой рекламы — создание более естественного и менее навязчивого рекламного обращения для увеличения числа кликов, продаж и др. целевых действий. По сути, она ненавязчиво «поджидает» пользователя там, где он сам ищет интересующий его контент и точно так же отвечает на его вопросы, как и не спонсируемые сообщения.

                  Один из видов естественной рекламы — спонсируемая брендом статья, по форме напоминающая редакционную (англ. Advertorial — от англ. advertising — реклама и англ. editorial — редакционная статья), с платным размещением посреди основного нерекламного контента. В результате она не должна идентифицироваться как рекламная, по форме сливаясь с другими материалами.

                  На указанной странице должен быть установлен код отслеживания SlickJump
                  Если вы хотите сверять статистику SlickJump с данными сторонней системы статистики, Вы можете ввести URL проверочного пикселя
                  Идентификатор товара можно найти на сайте uteka.ru
                  Пример: https://uteka.ru/product/name-1234567/

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                  Статья на сайте

                  Естественная (нативная) реклама (англ. native advertising) — способ, которым рекламодатель привлекает к себе внимание в контексте площадки и пользовательских интересов. В оригинале она воспринимается как часть просматриваемого сайта, учитывает особенности площадки, не идентифицируется как реклама и не вызывает у аудитории отторжения.

                  Иными словами, естественная реклама «вплетается» в основной поток контента и соответствует ему по формату и содержанию, в отличие от традиционных рекламных размещений, к которым велика вероятность «баннерной слепоты». Цель такой рекламы — создание более естественного и менее навязчивого рекламного обращения для увеличения числа кликов, продаж и др. целевых действий. По сути, она ненавязчиво «поджидает» пользователя там, где он сам ищет интересующий его контент и точно так же отвечает на его вопросы, как и не спонсируемые сообщения.

                  Один из видов естественной рекламы — спонсируемая брендом статья, по форме напоминающая редакционную (англ. Advertorial — от англ. advertising — реклама и англ. editorial — редакционная статья), с платным размещением посреди основного нерекламного контента. В результате она не должна идентифицироваться как рекламная, по форме сливаясь с другими материалами.

                  Настройка рекламного блока
                  Для показа блока нативной рекламы SlickJump вставьте код
                  в шаблон страницы, в то место, где этот блок должен располагаться.

                  Цвет кнопки

                  Если мы не подобрали для страницы релевантные рекламные материалы, вместо блока нативной рекламы SlickJump можно отобразить любой замещающий код, например код Google AdSense.
                  Для корректного отображения рекламы на вашем сайте, используйте асинхронные коды рекламных сервисов.

                  Статья на сайте

                  Естественная (нативная) реклама (англ. native advertising) — способ, которым рекламодатель привлекает к себе внимание в контексте площадки и пользовательских интересов. В оригинале она воспринимается как часть просматриваемого сайта, учитывает особенности площадки, не идентифицируется как реклама и не вызывает у аудитории отторжения.

                  Иными словами, естественная реклама «вплетается» в основной поток контента и соответствует ему по формату и содержанию, в отличие от традиционных рекламных размещений, к которым велика вероятность «баннерной слепоты». Цель такой рекламы — создание более естественного и менее навязчивого рекламного обращения для увеличения числа кликов, продаж и др. целевых действий. По сути, она ненавязчиво «поджидает» пользователя там, где он сам ищет интересующий его контент и точно так же отвечает на его вопросы, как и не спонсируемые сообщения.

                  Один из видов естественной рекламы — спонсируемая брендом статья, по форме напоминающая редакционную (англ. Advertorial — от англ. advertising — реклама и англ. editorial — редакционная статья), с платным размещением посреди основного нерекламного контента. В результате она не должна идентифицироваться как рекламная, по форме сливаясь с другими материалами.

                  Статья на сайте

                  Естественная (нативная) реклама (англ. native advertising) — способ, которым рекламодатель привлекает к себе внимание в контексте площадки и пользовательских интересов. В оригинале она воспринимается как часть просматриваемого сайта, учитывает особенности площадки, не идентифицируется как реклама и не вызывает у аудитории отторжения.

                  Иными словами, естественная реклама «вплетается» в основной поток контента и соответствует ему по формату и содержанию, в отличие от традиционных рекламных размещений, к которым велика вероятность «баннерной слепоты». Цель такой рекламы — создание более естественного и менее навязчивого рекламного обращения для увеличения числа кликов, продаж и др. целевых действий. По сути, она ненавязчиво «поджидает» пользователя там, где он сам ищет интересующий его контент и точно так же отвечает на его вопросы, как и не спонсируемые сообщения.

                  Один из видов естественной рекламы — спонсируемая брендом статья, по форме напоминающая редакционную (англ. Advertorial — от англ. advertising — реклама и англ. editorial — редакционная статья), с платным размещением посреди основного нерекламного контента. В результате она не должна идентифицироваться как рекламная, по форме сливаясь с другими материалами.

                  Горизонтальный
                  Вертикальный

                  Статья на сайте

                  Естественная (нативная) реклама (англ. native advertising) — способ, которым рекламодатель привлекает к себе внимание в контексте площадки и пользовательских интересов. В оригинале она воспринимается как часть просматриваемого сайта, учитывает особенности площадки, не идентифицируется как реклама и не вызывает у аудитории отторжения.

                  Иными словами, естественная реклама «вплетается» в основной поток контента и соответствует ему по формату и содержанию, в отличие от традиционных рекламных размещений, к которым велика вероятность «баннерной слепоты». Цель такой рекламы — создание более естественного и менее навязчивого рекламного обращения для увеличения числа кликов, продаж и др. целевых действий. По сути, она ненавязчиво «поджидает» пользователя там, где он сам ищет интересующий его контент и точно так же отвечает на его вопросы, как и не спонсируемые сообщения.

                  Один из видов естественной рекламы — спонсируемая брендом статья, по форме напоминающая редакционную (англ. Advertorial — от англ. advertising — реклама и англ. editorial — редакционная статья), с платным размещением посреди основного нерекламного контента. В результате она не должна идентифицироваться как рекламная, по форме сливаясь с другими материалами.

                  Если вы хотите сверять статистику SlickJump с данными сторонней системы статистики, Вы можете ввести URL проверочного пикселя
                  Ответ №1
                  Ответ №2

                  Статья на сайте

                  Естественная (нативная) реклама (англ. native advertising) — способ, которым рекламодатель привлекает к себе внимание в контексте площадки и пользовательских интересов. В оригинале она воспринимается как часть просматриваемого сайта, учитывает особенности площадки, не идентифицируется как реклама и не вызывает у аудитории отторжения.

                  Иными словами, естественная реклама «вплетается» в основной поток контента и соответствует ему по формату и содержанию, в отличие от традиционных рекламных размещений, к которым велика вероятность «баннерной слепоты». Цель такой рекламы — создание более естественного и менее навязчивого рекламного обращения для увеличения числа кликов, продаж и др. целевых действий. По сути, она ненавязчиво «поджидает» пользователя там, где он сам ищет интересующий его контент и точно так же отвечает на его вопросы, как и не спонсируемые сообщения.

                  Один из видов естественной рекламы — спонсируемая брендом статья, по форме напоминающая редакционную (англ. Advertorial — от англ. advertising — реклама и англ. editorial — редакционная статья), с платным размещением посреди основного нерекламного контента. В результате она не должна идентифицироваться как рекламная, по форме сливаясь с другими материалами.

                  Если вы хотите сверять статистику SlickJump с данными сторонней системы статистики, Вы можете ввести URL проверочного пикселя
                  Если вы хотите сверять статистику SlickJump с данными сторонней системы статистики, Вы можете ввести URL проверочного пикселя
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                  Как оформить текст

                  Статья на сайте

                  Естественная (нативная) реклама (англ. native advertising) — способ, которым рекламодатель привлекает к себе внимание в контексте площадки и пользовательских интересов. В оригинале она воспринимается как часть просматриваемого сайта, учитывает особенности площадки, не идентифицируется как реклама и не вызывает у аудитории отторжения.

                  Иными словами, естественная реклама «вплетается» в основной поток контента и соответствует ему по формату и содержанию, в отличие от традиционных рекламных размещений, к которым велика вероятность «баннерной слепоты». Цель такой рекламы — создание более естественного и менее навязчивого рекламного обращения для увеличения числа кликов, продаж и др. целевых действий. По сути, она ненавязчиво «поджидает» пользователя там, где он сам ищет интересующий его контент и точно так же отвечает на его вопросы, как и не спонсируемые сообщения.

                  Один из видов естественной рекламы — спонсируемая брендом статья, по форме напоминающая редакционную (англ. Advertorial — от англ. advertising — реклама и англ. editorial — редакционная статья), с платным размещением посреди основного нерекламного контента. В результате она не должна идентифицироваться как рекламная, по форме сливаясь с другими материалами.

                  На указанной странице должен быть установлен код отслеживания SlickJump
                  Если вы хотите сверять статистику SlickJump с данными сторонней системы статистики, Вы можете ввести URL проверочного пикселя
                  Для вставки изображений в статью используйте код {{image1-left}} или {{image2-right}}

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                  Как оформить текст

                  Статья на сайте

                  Естественная (нативная) реклама (англ. native advertising) — способ, которым рекламодатель привлекает к себе внимание в контексте площадки и пользовательских интересов. В оригинале она воспринимается как часть просматриваемого сайта, учитывает особенности площадки, не идентифицируется как реклама и не вызывает у аудитории отторжения.

                  Иными словами, естественная реклама «вплетается» в основной поток контента и соответствует ему по формату и содержанию, в отличие от традиционных рекламных размещений, к которым велика вероятность «баннерной слепоты». Цель такой рекламы — создание более естественного и менее навязчивого рекламного обращения для увеличения числа кликов, продаж и др. целевых действий. По сути, она ненавязчиво «поджидает» пользователя там, где он сам ищет интересующий его контент и точно так же отвечает на его вопросы, как и не спонсируемые сообщения.

                  Один из видов естественной рекламы — спонсируемая брендом статья, по форме напоминающая редакционную (англ. Advertorial — от англ. advertising — реклама и англ. editorial — редакционная статья), с платным размещением посреди основного нерекламного контента. В результате она не должна идентифицироваться как рекламная, по форме сливаясь с другими материалами.

                  На указанной странице должен быть установлен код отслеживания SlickJump
                  Если вы хотите сверять статистику SlickJump с данными сторонней системы статистики, Вы можете ввести URL проверочного пикселя

                  Вертикальный блок
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                  Статья на сайте

                  Естественная (нативная) реклама (англ. native advertising) — способ, которым рекламодатель привлекает к себе внимание в контексте площадки и пользовательских интересов. В оригинале она воспринимается как часть просматриваемого сайта, учитывает особенности площадки, не идентифицируется как реклама и не вызывает у аудитории отторжения.

                  Иными словами, естественная реклама «вплетается» в основной поток контента и соответствует ему по формату и содержанию, в отличие от традиционных рекламных размещений, к которым велика вероятность «баннерной слепоты». Цель такой рекламы — создание более естественного и менее навязчивого рекламного обращения для увеличения числа кликов, продаж и др. целевых действий. По сути, она ненавязчиво «поджидает» пользователя там, где он сам ищет интересующий его контент и точно так же отвечает на его вопросы, как и не спонсируемые сообщения.

                  Один из видов естественной рекламы — спонсируемая брендом статья, по форме напоминающая редакционную (англ. Advertorial — от англ. advertising — реклама и англ. editorial — редакционная статья), с платным размещением посреди основного нерекламного контента. В результате она не должна идентифицироваться как рекламная, по форме сливаясь с другими материалами.



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