Создать новую рекламную кампанию:
Все рекламные кампании0
|Название
|Тип
|Начало
|Конец
Start date
End date
|Клиент
|Кампания
|Модель оплаты
|Показы
|Переходы
|Стоимость (без НДС)
Настройки рекламной кампании
Настройки рекламной кампании SlickJump Data
Рекламные объявления0
Количество рекламных объявлений не ограничено
|Статус
|Заголовок объявления
|Переходы
|CTR
Брендирование
Настройте брендирование статей и рекламные объявления
|Блок
Объявления на странице
SlickJump Assemble
|Блок
Объявления на странице
Объявления в раскрывающемся блоке
|Статус
|Переходы
|CTR
Рекламные статьи
|Статус
|ID объявления
|Переходы
|CTR
Рекламные объявления
|Статус
|Переходы
|CTR
|Статус
Рекламные объявления
|Статус
|Переходы
|CTR
Видео
|Статус
|Заголовок объявления
|Переходы
|CTR
Объявления под видео
Объявления в раскрывающемся блоке
|Статус
|Переходы
|CTR
0
Перетаскивайте элементы в таблице для их сортировки
Максимальное количество элементов - 10.
|Статус
|Название
|Цена
|CTR
Целевая аудитория
SlickJump автоматически подбирает аудиторию для показа ваших объявлений
Вы можете уточнить или отредактировать автоматически подобранные параметры аудитории
Детализация:
Start date
End date
Детализация:
Start date
End date
Детализация:
Настройки SlickJump для сайта
Блоки SlickJump
0
Вы можете разместить несколько блоков в контенте одной страницы, увеличивая тем самым монетизацию сайта.
|Название блока
|Тип
|Код блока для размещения
|Дата формирования
|По текущему сайту
|По всем площадкам
Оформление заявок на вывод средств возможно только в период с 1-го по 10-е число каждого месяца. Приносим извинения за возможные неудобства и ждем вас в начале следующего месяца. Более подробную информацию можно получить в службе поддержки.
Прием заявок на вывод средств с 1-го по 10-е число каждого месяца
- Сумма платежа
- Формирование заявки
Лимиты на вывод средств: Минимальная сумма платежа - 2 000 руб.
Порядок подачи заявки на вывод средств и выплат:
- Заявки на вывод средств подаются через личный кабинет SlickJump с 1-го по 10-е число текущего месяца.
- Оплата по поданным согласно п.1 заявкам производится до 20-го числа текущего месяца.
Отдел платежей работает с 09:00 до 18:00 (мск), пн-пт. и обрабатывает письма, присланные только с вашей электронной почты, указанной при регистрации в личном кабинете SlickJump. Контактный email отдела платежей: payments@slickjump.com
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